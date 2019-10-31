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Звезды Х-Фактора выпустили необычный альбом

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 17:56
Звезды Х-Фактора выпустили необычный альбом
DETACH (фото: пресс-служба группы)

DETACH удивили поклонников своим новым альбомом

Суперфиналисты 7 сезона проекта Х-фактор, группа DETACH, которая запомнилась всем своим откровенным неформатом, выпустила новый необычный для себя альбом. Рокеры презентовали акустическую пластинку "Made up of Light".

Звезды Х-Фактора выпустили необычный альбом

DETACH (фото: пресс-служба группы)

"Главная цель моего творчества - выплеснуть накопившиеся эмоции. В жизни я достаточно скрытный человек, и только на сцене, наверное, позволяю себе быть на сто процентов искренним и настоящим. Поэтому наше творчество такое жесткое, в чем-то даже агрессивное - потому что я кричу о том, о чем хочется кричать. Сейчас захотелось поделиться: любовью, теплом, нежностью, чем-то трогательным и важным. В поддержку альбомов мы дадим несколько акустических концертов, и хоть в моей жизни и было уже несколько сотен выступлений, настолько сильно я волнуюсь, наверное, впервые", - комментирует фронтмен DETACH Алексей Веренчик.

DETACH - Made up of Light

Добавим, что в поддержку альбома DETACH отправились в мини-тур. В Киеве песни из пластинки можно будет услышать 8 декабря в Caribbean Club.

"На концерте будет не только музыка из альбома, но и самые неожиданные наши треки в акустической обработке. Многие из них прозвучат в первый и последний раз", - говорят музыканты.

Звезды Х-Фактора выпустили необычный альбом

DETACH (фото: пресс-служба группы)

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