Український гурт попрощався з теплими днями романтичною піснею

Miles Babies (фото: facebook.com/MilesBabies)

Miles Babies випустили довгоочікувану пісню "Сердце, в котором сгорает лето"

Українська рок-група Miles Babies випустила нову пісню, якою перервала піврічну тишу. Трек отримав назву "Сердце, в котором сгорает лето".

За словами фронтмена гурту Олексія Макарова, це автобіографічна композиція.

"Головну фразу про літо я запозичив у Екзюпері після прочитання його збірки "Планета людей". Але найцікавіше, що в оригіналі ця фраза належить Ніцше... Загалом, пісня "Сердце, в котором сгорает лето" - це наша ода літу, як квінтесенції життя, наповненій різноманітними чуттєвими фарбами", - зазначив музикант.

До слова, ця пісня стане частиною дебютного альбому Miles Babies, реліз якого повинен відбутися вже в цьому році.

Додамо, що робота над синглом проходила на тернопільській студії "Шпиталь Рекордс" під керівництвом відомого по роботі з багатьма українськими зірками Лесика Драчука.

MILES BABIES – Сердце, В Котором Сгорает Лето