Украинская группа попрощалась с теплыми деньками романтичной песней

Miles Babies (фото: facebook.com/MilesBabies)

Miles Babies выпустили долгожданную песню "Сердце, в котором сгорает лето"

Украинская рок-группа Miles Babies выпустила новую песню, которой прервала полугодовую тишину. Трек получил название "Сердце, в котором сгорает лето".

По словам фронтмена группы Алексея Макарова, это автобиографическая композиция.

"Главную фразу о лете я позаимствовал у Экзюпери после прочтения его сборника "Планета людей". Но самое интересное, что в оригинале эта фраза принадлежит Ницше... В общем, песня "Сердце, в котором сгорает лето" - это наша ода лету, как квинтэссенции жизни, наполненной разнообразными чувственными красками", - отметил музыкант.

Кстати, эта песня станет частью дебютного альбома Miles Babies, релиз которого должен состояться уже в этом году.

Добавим, что работа над синглом проходила на тернопольской студии "Шпиталь Рекордс" под руководством известного по работе со многими украинскими звездами Лесика Драчука.

MILES BABIES – Сердце, В Котором Сгорает Лето