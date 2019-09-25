Украинская группа попрощалась с теплыми деньками романтичной песней

Miles Babies выпустили долгожданную песню "Сердце, в котором сгорает лето"
Украинская рок-группа Miles Babies выпустила новую песню, которой прервала полугодовую тишину. Трек получил название "Сердце, в котором сгорает лето".
По словам фронтмена группы Алексея Макарова, это автобиографическая композиция.
"Главную фразу о лете я позаимствовал у Экзюпери после прочтения его сборника "Планета людей". Но самое интересное, что в оригинале эта фраза принадлежит Ницше... В общем, песня "Сердце, в котором сгорает лето" - это наша ода лету, как квинтэссенции жизни, наполненной разнообразными чувственными красками", - отметил музыкант.
Кстати, эта песня станет частью дебютного альбома Miles Babies, релиз которого должен состояться уже в этом году.
Добавим, что работа над синглом проходила на тернопольской студии "Шпиталь Рекордс" под руководством известного по работе со многими украинскими звездами Лесика Драчука.
MILES BABIES – Сердце, В Котором Сгорает Лето