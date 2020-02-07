Український гурт присвятив пісню сумнозвісному "Клубу 27"

Гурт Кімната Гретхен випустив нову пісню (фото: facebook.com/kimnatagrethen.band)

Гурт Кімната Гретхен випустив абсолютно нову пісню під назвою "27"

Відомий український рок-гурт Кімната Гретхен, який нещодавно показав психологічний триллер про пошук себе, випустив нову пісню, яку присвятив сумнозвісному "Клубу 27".

"27" протягом майже двох років існувала у форматі фортепіанної балади, саме в такому unplugged-звучанні, лише у супроводі клавішних, ми її і виконували наживо на концертах. Під час роботи над студійною версією пісні з'явилось багато аранжувальних ідей і трек набув більш теплого звучання за рахунок живих інструментів", - розповідає лідер дніпровського колективу Антон Кістрін.

За словами музиканта, сумнозвісний "Клуб" 27" сьогодні - метакультурний міф, котрий сприймають як дещо фатальне і містичне.

"Мені здається, що за цим шлейфом люди все менше помічають суть творчості, котру несли ті, хто пішли з життя завчасно. Легенд рок-н-ролу канонізують за їхній спосіб життя, а не за музику. Наша пісня "27" - це не реквієм, а життєствердний госпел, в якому музика перемагає смерть", - додає артист.

Кімната Гретхен – 27

"Клуб 27" - збірне поняття про музикантів, що зробили великий внесок у розвиток світової рок- і блюз-музики та померли у 27 років.

Спочатку до цього клубу відносили Браяна Джонса, Джимі Гендрікса, Дженіс Джоплін та Джима Моррісона, які померли протягом двох років з 1969 по 1971. Після загибелі Курта Кобейна у 1994 році його теж стали зараховувати до цього клубу. Також в 2011 році ряди легенд поповнила знаменита Емі Вайнгаус.

Додамо, що раніше один із найяскравіших наразі дніпровських інді-колективів презентував кліп на свій хітовий сингл "Щастя".

Кімната Гретхен – Щастя