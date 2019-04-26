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Український гурт випустив емоційний кліп про стосунки (відео)

STYLERЖиття    26.04.2019 - 17:05
Український гурт випустив емоційний кліп про стосунки (відео)
Кадр из видео (facebook.com/BandJANIS)

Гурт JAN!S презентував кліп на першу пісню "Ти сказав" із дебютного міні-альбому

Колишні учасники гурту "Сонця Коло" Євгенія Гончарук та Євген Закалата випустили кліп на сингл "Ти сказав" з дебютного EP "Копія" свого проекту JAN!S.

В новому записі гурту зійшлись фестивальний драйв гітарних рифів, чіпкі мелодії, вибуховий жіночий вокал і актуальна лірика. Власний стиль JAN!S описують як поєднання инді-року, альтернативи та електроніки. Їхня мета - робити музику, яка би закликала до дії та надихала замислитися про, здавалося б, очевидні речі. І яку хотілося б знову і знову програвати в плеєрі.

"Люди постійно висувають один одному претензії до зовнішності, звичок, цінностей. Але нерідко виявляється, що їхні взаємні почуття виникли саме завдяки цій інакшості, особливості. Наша пісня - про стосунки, в яких двоє хочуть бачити свій ідеальний образ, а не реальну людину. То ж повсякчас обмінюються докорами, повторюють одне й те саме, сваряться, миряться... І так по колу. Це пісня-кітч, але вона про важливі етапи, які часто переживають двоє у стосунках", - каже Євгенія.

Кліп на пісню "Ти сказав" 

Зауважимо, що головну роль у кліпі виконав народний артист України та провідний соліст Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Денис Недак. Він же поставив хореографію для свого персонажа.

Сюжет ролику простий, але в той же час одвічний і зрозумілий кожному: чоловік та жінка не можуть знайти спільну мову та сваряться, незаважаючи на сильні почуття.

"Вона - співає, а він - танцює. Ця пара ніби разом, але у кожного свій простір, уявлення про партнера, своє бачення майбутнього разом. Саме цю історію ми хотіли показати у кліпі „Ти сказав“. Емоції, сварки, замішані на співі, танці - все це є у нашому відео, і це - віддзеркалення реального життя", - говорить вокалістка JAN!S.

Раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".

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