Украинская группа выпустила эмоциональный клип про отношения (видео)

Кадр из видео (facebook.com/BandJANIS)

Группа JAN!S презентовал клип на первую песню "Ты сказал" с дебютного мини-альбома

Бывшие участники группы "Сонця Коло" Евгения Гончарук и Евгений Закалата выпустили клип на сингл "Ти сказав" с дебютного EP "Копія" своего проекта JAN!S.

В новой записи группы сошлись фестивальный драйв гитарных рифов, цепкие мелодии, взрывное женский вокал и актуальная лирика. Собственный стиль JAN!S описывают как сочетание инди-рока, альтернативы и электроники. Их цель - делать музыку, которая бы призывала к действию и вдохновляла задуматься о, казалось бы, очевидных вещах. И которую хотелось бы снова и снова проигрывать в плеере.

"Люди постоянно предъявляют друг другу претензии к внешности, привычкам, ценностям. Но нередко оказывается, что их взаимные чувства возникают как раз благодаря этой инаковости, особенности. Наша песня - об отношениях, в которых двое хотят видеть свой идеальный образ, а не реального человека. А потому регулярно упрекают друг друга, повторяют одно и то же, ругаются, мирятся... И так по кругу. Это песня-китч, но она о важных этапах, которые часто переживают двое в отношениях", - говорит Евгения.

Клип на песню "Ти сказав"

Заметим, что главную роль в клипе исполнил народный артист Украины и ведущий солист Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Денис Недак. Он же поставил хореографию для своего персонажа.

Сюжет ролика прост, но в то же время извечный и понятный каждому: мужчина и женщина не могут найти общий язык и ссорятся, несмотря на сильные чувства.

"Она поет, а он - танцует. Эта пара вроде как вместе, но у каждого свое пространство, представление о партнере, свое видение совместного будущего. Именно эту историю мы хотели показать в клипе "Ти сказав". Эмоции, ссоры, замешанные на пении и танце - все это есть в нашем видео, и это - отображение реальной жизни", - говорит вокалистка JAN!S.

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