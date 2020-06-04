Українська група випустила унікальний кліп: такого ще не було

Українська група THE MAUNT представила унікальний інтерактивний кліп. Відео на пісню "Blackout" втягує глядача в трек буквально фізично - його можна подивитися тільки знаходячись у русі - від швидкої ходьби до бігу.

Фізична залученість дає можливість втілити образ героя в особі спостерігача за ним. А крім того, добігши до кінця кліпу, можна подивитися відео-бекстейдж зйомок, яке доступне тільки на сайті.

"У відео ми хотіли відобразити стан внутрішньої погоні. Постійна напруга, метання, почуття болісної одержимості. Для передачі цих відчуттів ми звернулися до агресивної, спотвореної та місцями навіть епілептичної графіки, манері зйомки та монтажу. Найбільшим викликом при роботі над проєктом стало створення web-інтерактиву, який був би доступний кожному глядачеві за декілька кліків незалежно від його пристрою або браузера. Іноді робота була схожа на подолання безлічі обмежень, що досить символічно для цієї пісні", - ділиться режисер відео і креативний директор проекту Наталя Тачинська.

THE MAUNT - Blackout

Дивитися інтерактивний кліп можна виключно за посиланням.

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