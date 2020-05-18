Українська медсестра стала заробітчанкою у Фінляндії: скільки можна заробити "на полуниці"

Медсестра розповіла про заробітках у Фінляндії (фото: freepic.com)

Український медик розповіла про заробіткb закордоном

Українська медсестра Наталія Король з Черкаської області розповіла, як ще в 2006 році виїхала у Фінляндію "на полуницю", через те, що заробітку медика їй зовсім не вистачало на життя. На той час вона отримувала 96 гривень зарплати, у неї була дитина, яку необхідно було виховувати та одягати.

На жаль, медик змушена була зайнятися чорною роботою, щоб прожити.

"Як і зараз, тоді я працювала медиком. Отримувала зарплату 96 гривень. Дитину я виховувала сама, тому зібрати її в школу було важко. Я позичила 500 доларів, заплатила фірмі, взяла відпустку власним коштом і на два місяці поїхала у Фінляндію збирати полуницю", - розповіла медик "Апострофу".

Наталя дуже засмучена тим, що зараз українцям забороняють виїжджати на такі сезонні підробітки кордон. Наприклад, у Фінляндії дуже розраховували на українців і зараз висилають списки з іменами працівників.

Українці їдуть до Мінська, а звідти намагаються вилетіти до Фінляндії чартерними рейсами, однак, якщо вас в списках немає - в літак ви не зайдете.

"Знайомі поїхали, але з 56 осіб виїхали лише 26 - інших завернули. Прикордонники самі вирішують, пропускати чи ні", - розповіла медсестра.

Медсестра вже звикла виїжджати на заробітки до Фінляндії. За її словами, там зовсім інше життя, люди забезпечені, крадіжок на вулицях зовсім немає. Люди довіряють один одному.

Також жінка розповіла, як проходять роботи на зборі ягід.

"У Фінляндії видають кошик, і збираєш ягоди. Час роботи залежить від замовлення, який отримав роботодавець. Могли працювати до двох годин дня, а могли і до 10 вечора або до півночі - там же білі ночі. Доводилося працювати і в дощ, і в спеку. Але там ніхто не контролює, чи їси ти ягоди - можеш їсти, скільки влізе. Але платять від виробітку - чим більше ти збереш, тим більше заробиш. Зазвичай, фермери надають будиночки робочим з кухнею, ванною і сауною", - розповідає Наталя.

Як ми раніше писали, озвучені зарплати українських заробітчан в Італії.

Автор: Марія Соловей