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Украинская медсестра стала заробитчанкой в Финляндии: сколько можно заработать "на клубнике"

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 10:25
Украинская медсестра стала заробитчанкой в Финляндии: сколько можно заработать "на клубнике"
Медсестра рассказала о заработках в Финляндии (фото: freepic.com)

Украинский медик рассказала о заработках заграницей

Украинская медсестра Наталья Король из Черкасской области рассказала, как еще в 2006 году уехала в Финляндию "на клубнику", так как заработка медика ей совсем не хватало на жизнь. На то время она получала 96 гривен зарплаты, у нее был ребенок, которого необходимо было воспитывать и одевать.

К сожалению, медик вынуждена была заняться черной работой, чтобы прожить.

"Как и сейчас, тогда я работала медиком. Получала зарплату 96 гривен. Ребенка я воспитывала сама, поэтому собрать его в школу было трудно. Я одолжила 500 долларов, заплатила фирме, взяла отпуск за собственный счет и на два месяца уехала в Финляндию собирать клубнику", - рассказала медик "Апострофу".

Наталья очень огорчена тем, что сейчас украинцам запрещают выезжать на такие сезонные подработки заграницу. Например, в Финляндии очень рассчитывали на украинцев и сейчас высылают списки по именам работников.

Украинцы едут в Минск, а оттуда пытаются вылететь в Финляндию чартерными рейсами, однако, если вас в списках нет - в самолет вы не зайдете.

"Знакомые поехали, но из 56 человек выехали только 26 - остальных завернули. Пограничники сами решают, пропускать или нет", - рассказала медсестра.

Медсестра уже привыкла выезжать на заработки в Финляндию. По ее словам, там совсем другая жизнь, люди обеспечены, краж на улицах совсем нет. Люди доверяют друг другу.

Также женщина рассказала, как проходят работы на сборе ягод.

"В Финляндии выдают тебе корзину, и собираешь ягоды. Время работы зависит от заказа, который получил работодатель. Могли работать до двух часов дня, а могли и до 10 вечера или до полуночи - там же белые ночи. Приходилось работать и в дождь, и в жару. Но там никто не контролирует, ешь ли ты ягоды - можешь есть, сколько влезет. Но платят от выработки - чем больше ты соберешь, тем больше заработаешь. Обычно, фермеры предоставляют домики рабочим с кухней, ванной и сауной", - рассказывает Наталья.

Как мы ранее писали, озвучены зарплаты украинских заробитчан в Италии.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины г. Украинка
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