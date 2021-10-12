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Українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах

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Вівторок 12 жовтня 2021 17:03
Українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах Україномовний трек "Бібліотека" створив тренд у ТікТоці (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Всього за 5 днів україномовна пісня "Бібліотека" лідера популярного гурту Фіолет і письменника Сергія Мартинюка набрала понад 250 тисяч прослуховувань на стрімінгових сервісах та більш як 150 тисяч переглядів на YouTube.

Цікаво, що пісня далеко не нова. Сингл ще у 2017 році увійшов до сольного альбому Колоса (творчий псевдонім Мартинюка - ред.).


Річ у тім, що за лічені дні фразу з пісні "найкраще місце для хорошого сексу - бібліотека!" розтягнули десятки тисяч користувачів ТікТоку з різних куточків планети.

Тож і не дивно, що пісня вже більше ніж тиждень очолює чарти "Топ-50 трендів Spotify" в Україні та Росії".

"Хтось з минулого сказав: чим більше ми читаємо, тим менше воюємо. Давайте частіше ходити до бібліотек та книгарень, привчати до цього своїх знайомих, друзів, рідних, коханих та дітей. Чим там займатись, ви вже вирішуйте самі, але при цьому не забувайте прихопити з собою щось з класики чи постмодерну", - коментує Мартинюк.

Зараз під трек "Бібліотека" тіктокери рекомендують новинки літератури, улюблені книжки та просто популяризують читання.

@nesvidomoo

як викладачка літератури — підтверджую. читайте, панове, читайте

Бібліотека - Колос


Додамо, що нещодавно, до свого дня народження Фіолет випустив трек "Не забувай мене". Пісня присвячена людям, які розділяли творчий шлях рок-команди впродовж дванадцяти років.

"Не забувай мене" - одна із найсвітліших пісень в історії колективу.

"Для мене вона знаменує новий етап - етап здорового дорослішання, що стосується як життя, так і музики. Все, що мені хочеться сказати про цю роботу, поміщається в одній тезі - як би ситуативно не змінювалося наше життя, не забувайте про корені і людей, дякуючи яким, ми живемо, дихаємо, мріємо, займаємося улюбленою справою і з надією дивимося в завтра", - каже сам Колос.


До речі, у листопаді Фіолет вирушає в тур 9 містами України і обіцяє презентувати не лише "Не забувай мене", а й оновлену версію "Бібліотеки" на своїх концертах.

Раніше ми писали, що відомий український співак розлучився і зняв емоційне відео.

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