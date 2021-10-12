Украинская песня запустила новый тренд в ТикТок и возглавила чарты в нескольких странах

Всего за 5 дней украиноязычная песня "Бібліотека" лидера популярной группы Фіолет и писателя Сергея Мартынюка набрала более 250 тысяч прослушиваний на стриминговых сервисах и более 150 тысяч просмотров на YouTube.

Интересно, что песня далеко не новая. Сингл еще в 2017 году вошел в сольный альбом Колоса (творческий псевдоним Мартынюка - ред.).



Дело в том, что за считанные дни фразу из песни "найкраще місце для хорошого сексу - бібліотека!" растянули десятки тысяч пользователей ТикТока из разных уголков планеты.

Поэтому и не удивительно, что песня уже больше недели возглавляет чарты "Топ-50 трендов Spotify" в Украине и России.

"Кто-то из прошлого сказал: чем больше мы читаем, тем меньше воюем. Давайте чаще ходить в библиотеки и книжные магазины, приучать к этому своих знакомых, друзей, родных, любимых и детей. Чем там заниматься, вы уже решайте сами, но при этом не забывайте прихватить с собой что-то из классики или постмодерна", - комментирует Мартынюк.

Сейчас под трек "Бібліотека" тиктокеры рекомендуют новинки литературы, любимые книги и просто популяризируют чтение.







Добавим, что недавно, к своему дню рождения Фіолет выпустили трек "Не забувай мене". Песня посвящена людям, которые разделяли творческий путь рок-команды на протяжении двенадцати лет.

"Не забувай мене" - одна из самых светлых песен в истории группы.

"Для меня она знаменует новый этап - этап здорового взросления, что касается как жизни, так и музыки. Все, что мне хочется сказать об этой работе, помещается в одном тезисе - как бы ситуативно не менялась наша жизнь, не забывайте про корни и людей, благодаря которым мы живем, дышим, мечтаем, занимаемся любимым делом и с надеждой смотрим в завтра", - говорит сам Колос.



Кстати, в ноябре Фіолет отправляется в тур по 9 городам Украины и обещает презентовать не только "Не забувай мене", но и обновленную версию "Бібліотеки" на своих концертах.