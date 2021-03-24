Українська співачка подарувала пісню сильним і амбітним жінкам

Українська співачка Ольга Нека , відома по роботі з групами KAZKA, НЕАНГЕЛИ та Вєркою Сердючкою, випустила нову пісню з назвою "Ти мій".

Про що ця композиція - нам розповіла сама артистка.

За словами Ольги, сама суть проекту NEKA - пісні для сильних і амбітних жінок, які не бояться конкуренції. Пісня "Ти мій" саме така.

"Я завжди в житті робила дуже сміливі вчинки, робила перший крок сама в зближенні з людиною або в розставанні, не боячись наслідків і ніколи потім про це не шкодувала", - коментує Оля.

Артистка зізнається, що їй часто намагалися подарувати пісні, але далеко не завжди вона приймала ці подарунки.

"Я відмовлялася, якщо відчувала, що пісня ніяк не резонує з моїм внутрішнім "я". З Владом Дарвіном (саме він подарував пісню Оле - Ред.) ми знайомі чотири роки, я - його педагог з вокалу. Ми відчуваємо один одного і ловимо одну хвилю", - каже вона.

Сам Влад, до речі, сподівається, що саме цей трек допоможе Оле вийти на новий рівень в шоу-бізнесі.



Додамо, що NEKA до сольної кар'єри була голосом ТБ-проєктів "Танці з зірками", "Голос" та інших. Виступала на Євробаченні і знімалася в голлівудському блокбастері "Шпигунка" разом з Мелісою Маккартні і Джейсоном Стетемом. У березні сольному проєкту Ольги Неки як разів виповнився рік.