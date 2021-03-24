Украинская певица подарила песню сильным и амбициозным женщинам

Украинская певица Ольга Нека , известная по работе с группами KAZKA, НЕАНГЕЛЫ и Веркой Сердючкой, выпустила новую песню с названием "Ти мій".

О чем эта композиция - нам рассказала сама артистка.

По словам Ольги, сама суть проекта NEKA - песни для сильных и амбициозных женщин, которые не боятся конкуренции. Песня "Ти мій" именно такая.

"Я всегда в жизни совершала очень смелые поступки, делала первый шаг сама в сближении с человеком или в расставании, не боясь последствий и никогда потом об этом не жалела", - комментирует Оля.

Артистка признается, что ей часто пытались подарить песни, но далеко не всегда она принимала эти подарки.

"Я отказывалась, если чувствовала, что песня никак не резонирует с моим внутренним "я". С Владом Дарвиным (именно он подарил песню Оле - Ред.) мы знакомы четыре года, я - его педагог по вокалу. Мы чувствуем друг друга и ловим одну волну", - говорит она.

Сам Влад, кстати, надеется, что именно этот трек поможет Оле выйти на новый уровень в шоу-бизнесе.



Добавим, что NEKA до сольной карьеры являлась голосом ТВ-проектов "Танцы со звездами", "Голос" и других. Выступала на Евровидении и снималась в голливудском блокбастере "Шпионка" вместе с Мелиссой МакКартни и Джейсоном Стэтемом. В марте сольному проекту Ольги Неки как раз исполнился год.