Українська співачка показала спокусливі форми постояльцям готелю (відео)

Співачка IKSTINA презентувала свій другий кліп "Un Dos Tres". Іспанські мотиви і український драйв, пристрасть і адреналін - відмінне поєднання, яке змусить серце будь-якого меломана битися частіше.

Ця пісня - квінтесенція почуттів: коли любов, немов ураган вривається в життя раптово і з своїми наслідками.

Зазначимо, що зйомки кліпу проходили протягом 4 днів, під час яких співачка з командою об'їхала майже 2000 тис. км. Головним девізом знімального процесу стало вже відоме #МандруйУкраїною.

"Ми довели, що можемо відтворити пристрасну любов та гру з улюблених фільмів саме в Україні. Гранд Каньйон Станіслав та Рожеве Озеро — це локації в Херсонській області, де перехоплює подих, і душа завмирає від гордості. Я впевнена, що іспанський вайб, українська лірика, надзвичайні локації, темпераментні герої - не залишать глядача байдужим", - коментує співачка.

IKSTINA презентувала кліп про ураган любові "Un Dos Tres" (фото: прес-служба співачки)

Герої цієї історії - приковують погляд. Тому не дивно, що вночі, коли знімались відверті сцени в басейні, частина мешканців готелю, де проходили зйомки, спостерігали за цим спокусливим процесом.

"Головний сюжет — межа! Кожен з нас, хоча б раз в житті, ходив по лезу. Шалені почуття та романтична історія — пірнайте у цей вир почуттів та кайфуйте від перегляду. Живіть кожну секунду та кожної клітиною свого тіла. Це саме той випадок, коли не хочеш, щоб ця історія закінчилась", - розповідає IKSTINA.

IKSTINA показала пристрасний кліп "Un Dos Tres"

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