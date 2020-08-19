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Кукурудза Тома Круза: українська співачка зробила дивний комплімент голлівудській зірці

Середа 19 серпня 2020 16:22
Кукурудза Тома Круза: українська співачка зробила дивний комплімент голлівудській зірці
Alina Tim випустила нове відео (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

Alina Tim, здається, не соромиться нічого в цьому житті

Скандальна українська співачка Alina Tim випустила новий трек, який отримав назву "Кукурудза". Крім того, артистка зняла яскраве відео на епатажну композицію. Кліп на пісню знімав Антон Клищевник на березі Київського моря.

"Взагалі ми хотіли знімати його в моїй улюбленій країні - Домінікані, але карантин вніс свої корективи в наші плани. Я дуже засмутилася, але потім подумала, що, як кажуть класики - краще так, ніж ніяк. Тим більше, мені не по кишені вивезти в Домінікану команду з кількох десятків людей, там би знімали щось мінімалістичне і просте, а тут вийшла ціла драма про складні стосунки головної героїні і чоловіка з тим розміром кукурудзи", - розповідає Аліна.

До речі, співачка вважає свій новий трек не просто набором букв, а піснею з глибоким змістом.

"Ясна річ, хайповий приспів приверне купу лайків і дизлайків, фанів і хейтерів, а кожна жінка згадає свій найгірший секс у житті. Але як психотерапевт можу сказати: коли у відносинах є любов і повага - розміри пуза і кукурудзи твого чоловіка відходять на другий план!" - коментує артистка.

Alina Tim не перестає дивувати фанатів

Зазначимо, що перед цим Аліна випустила кліп з промовистою назвою "Пою и Пью".

Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.

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