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Кукуруза Тома Круза: украинская певица сделала странный комплимент голливудской звезде

Среда 19 августа 2020 16:22
Кукуруза Тома Круза: украинская певица сделала странный комплимент голливудской звезде
Alina Tim выпустила новое видео (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Styler

Alina Tim, кажется, не стесняется ничего в этой жизни

Скандальная украинская певица Alina Tim выпустила новый трек, который получил название “Кукуруза”. Кроме того, артистка сняла яркое видео на эпатажную композицию. Клип на песню снимал Антон Клищевник на берегу Киевского моря.

"Вообще мы хотели снимать его в моей любимой стране - Доминикане, но карантин внес свои коррективы в наши планы. Я очень расстроилась, но потом подумала, что, как говорят классики - лучше так, чем никак. Тем более, мне не по карману вывезти в Доминикану команду из нескольких десятков человек, там бы снимали что-то минималистичное и простое, а тут получилась целая драма о сложных отношениях главное героини и мужчины с не тем размером кукурузы", - рассказывает Алина.

К слову, певица считает свой новый трек не просто набором букв, а песней с глубоким смыслом.

"Понятное дело, хайповый припев привлечет кучу лайков и дизлайков, фанов и хейтеров, а каждая женщина вспомнит свой худший секс в жизни. Но как психотерапевт могу сказать: когда в отношениях есть любовь и уважение - размеры пуза и кукурузы у твоего мужчины отходят на второй план!" - комментирует артистка.

Alina Tim не перестает удивлять фанатов

Отметим, что перед этим Алина выпустила клип с красноречивым названием "Пою и Пью".

Ранее мы писали, что украинские звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом.

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