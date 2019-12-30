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Українська співачка вразила різдвяною піснею: святково і атмосферно

STYLERЖиття    30.12.2019 - 16:04
Українська співачка вразила різдвяною піснею: святково і атмосферно
Христина Охітва (фото: facebook.com/kristina.ohitva)

Українські меломани отримали різдвяний подарунок від Христини Охітви та ансамлю ЗСУ

Співачка OHITVA, яка хоче взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2020, і має всі шанси на те, щоб представляти Україну на конкурсі у Нідерландах, презентувала нову пісню "Magic Time". Цікаво, що у записі композиції взяв участь Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

"Зі святом, друзі! Час магії вже скоро", - лаконічно прокоментувала свою нову роботу Христина Охітва.

OHITVA та Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України - Magic Time

Пісня "Magic Time" уже отримала багато схвальних відгуків від українських меломанів. Композицію називають "казковою" і "дійсно магічною".

  • Цікаво, дуже цікаво! А головне голос!
  • Шикарный голос! Супер
  • Святково і атмосферно. Та й вокал і аранжування не підкачали.
  • Годно

Додамо, що сьогодні Христина Охітва є яскравою представницею української музичної культури, сучасної і стильної, індивідуальність якої проявляється в неповторних тембрових фарбах голосу співачки.

Нагадаємо, нещодавно українські Нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик" і показали яскраве відео.

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