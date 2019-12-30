ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская певица поразила рождественской песней: празднично и атмосферно

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 16:04
Украинская певица поразила рождественской песней: празднично и атмосферно
Кристина Охитва (фото: facebook.com/kristina.ohitva)

Украинские меломаны получили рождественский подарок от Кристины Охитвы и ансамбля ВСУ

Певица OHITVA, которая хочет принять участие в Национальном отборе на Евровидение 2020, и имеет все шансы на то, чтобы представлять Украину на конкурсе в Нидерландах, презентовала новую песню "Magic Time". Интересно, что в записи композиции принял участие Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.

"С праздником, друзья! Время магии уже скоро", - лаконично прокомментировала свою новую работу Кристина Охитва.

OHITVA и Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины - Magic Time

Песня "Magic Time" уже получила много положительных отзывов от украинских меломанов. Композицию называют "сказочной" и "действительно магической".

  • Интересно, очень интересно! А главное голос!
  • Шикарный голос! Супер
  • Празднично и атмосферно. И вокал и аранжировка не подкачали.
  • Годно

Добавим, что сегодня Кристина Охитва является яркой представительницей украинской музыкальной культуры, современной и стильной, индивидуальность которой проявляется в неповторимых тембровых красках голоса певицы.

Напомним, недавно украинские Нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик" и показали яркое видео.

Когда в Украине в 2020 году нужно колядовать, щедровать и посевать Модель Playboy снялась в клипе украинской рок-группы
Новости Украины музыкаРождество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь