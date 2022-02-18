Українська співачка про скандал довкола Аліни Паш і Kalush Orchestra: Євробачення має бути про музику та гідність

"Сумно спостерігати те, що знову конкурс, що має бути про музику, свято, представлення своєї талановитої, унікальної нації на європейському просторі, перетворився "розбирання брудної білизни". Цього року відбір та голосування явно не були чесними та прозорими. Якщо існують правила, їх потрібно виконувати, якщо люди хочуть обрати свого представника - дайте їм цю можливість", - вважає артистка.

Вона наголошує, що "ми живемо в цивілізованій сучасній країні, тому дуже хочеться, щоб такі конкурси були чесними і відображали саме вибір і думку людей".

"В нашій країні дуже багато талановитих артистів і хорошої музики і доносити її до зарубіжного слухача хочеться зовсім не через скандали. Євробачення має бути про музику та гідність. Хочу побажати суддям - чесно судити, глядачам - щиро вибирати, а артистам - якісно робити свою роботу і не брехати", - резюмувала вона.

Зауважимо, що гурт AMARIIA був у топ-20 - розширеному списку - учасників цьогорічного Нацвідбору на Євробачення.

Для конкурсу команда записала пісню Satellite.

"Текст пісні з’явився досить несподівано. Якось вночі я дивилась у небо і побачила дуже яскраву зірку, це виявився супутник! Це надихнуло на думку, що ось він, мій супутник, яскраво сяє на орбіті АМАРІЇ. Саме тому, пісня асоціюється з тим, що в кожного є свій супутник, а кожна людина - це цілий всесвіт", - коментує пісню Марія.