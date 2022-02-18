Украинская певица о скандале вокруг Алины Паш и Kalush Orchestra: Евровидение должно быть о музыке и достоинстве

"Грустно наблюдать то, что снова конкурс, который должен быть о музыке, празднике, представлении своей талантливой, уникальной нации на европейском пространстве, превратился "разборку грязного белья". В этом году отбор и голосование явно не были честными и прозрачными. Если существуют правила, их нужно выполнять, если люди хотят выбрать своего представителя - дайте им эту возможность", - считает артистка.

Она отмечает, что "мы живем в цивилизованной современной стране, поэтому очень хочется, чтобы такие конкурсы были честными и отражали именно выбор и мнение людей".

"В нашей стране очень много талантливых артистов и хорошей музыки и доносить ее до зарубежного слушателя хочется вовсе не через скандалы. Евровидение должно быть о музыке и достоинстве. Хочу пожелать судьям - честно судить, зрителям - искренне выбирать, а артистам - качественно делать свою работу и не врать", - резюмировала она.

Заметим, что группа AMARIIA была в топ-20 - расширенном списке - участников нынешнего Нацотбора на Евровидение.

Для конкурса команда записала песню Satellite.

"Текст песни появился довольно неожиданно. Как-то ночью я смотрела в небо и увидела очень яркую звезду, это оказался спутник! Это вдохновило на мысль, что вот он, мой спутник, ярко сияет на орбите АМАРИИ. Именно поэтому, песня ассоциируется с тем, что у каждого есть свой спутник, а каждый человек - это целая вселенная", - комментирует песню Мария.