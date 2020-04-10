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Українська синт-поп група Refinders представила новий альбом

STYLERЖиття    10.04.2020 - 17:06
Українська синт-поп група Refinders представила новий альбом
Refinders (фото: прес-служба)

Разом з довгоочікуваною новою платівкою музиканти потішили фанів і кліпом

Українська синт-поп група Refinders повертається з новим альбомом. Їх "Day#1" - немов точка відліку для світу, який вже ніколи не буде колишнім.

У цій платівці звучання групи стало більш динамічним і поп-орієнтованим, з акцентом на танцювальну музику. Для них все ж важлива синергія електронних і живих інструментів. Розмашисті партії струнних і духових прорізають космічний ландшафт сінт-пасажів. Але цих Refinders вже куди простіше уявити на танцполі нічних клубів.

В якості синглів тут можна виділити пластичний фанк-номер "Power Over Me", пронизливу "Hope" та духопідйомну "Rolling" - квінтесенція вже впізнаваного звучання колективу. Саме останню композицію команда вибрала, щоб випустити дебютний кліп до альбому. Він вийшов не менш "електронний" - 100% комп'ютерна графіка.

"В основі сюжету історія з паралельної реальності, де обезкрилені люди не знають про свої можливості. Вони живуть в сірому обмеженому світі, який виявляється лише копією цього на столі злого майстра", - описують нову роботу музиканти.

Refinders - Rolling

Слухати весь альбом Refinders можна за посиланням.

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