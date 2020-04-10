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Украинская синт-поп группа Refinders представила новый альбом

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 17:06
Украинская синт-поп группа Refinders представила новый альбом
Refinders (фото: пресс-служба)

Вместе с долгожданной пластинкой музыканты порадовали фанатов и клипом

Украинская синт-поп группа Refinders возвращается с новым альбомом. Их "Day#1" - словно точка отсчета для мира, который уже никогда не будет прежним.

В этой пластинке звучание группы стало более динамичным и поп-ориентированным, с акцентом на танцевальную музыку. Для них все также важна синергия электронных и живых инструментов. Размашистые партии струнных и духовых прорезают космический ландшафт синт-пассажей. Но этих Refinders уже куда проще представить на танцполе ночных клубов.

В качестве синглов здесь можно выделить пластичный фанк-номер "Power Over Me", пронзительную "Hope" и духоподъемный "Rolling" - квинтэссенция уже узнаваемого звучания коллектива. Именно последнюю композицию команда выбрала, чтобы выпустить дебютный клип к альбому. Он получился не менее "электронный" - 100% компьютерная графика.

"В основе сюжета история из параллельной реальности, где обескрыленные люди не знают о своих возможностях. Они живут в сером ограничения мире, который оказывается лишь копией настоящего на столе злого мастера", - описывают новую работу музыканты.

Refinders - Rolling

Слушать весь альбом Refinders можно по ссылке.

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