Українська спортсменка на змаганнях в Європі здивувала публіку благородним вчинком (відео)

Публіка зустріла такий жест українки оплесками
Чинна чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа під змагань з легкої атлетики-2018 в Берліні (Німеччина) здивувала публіку благородним вчинком.
Скріншот поста (twitter.com/EuroAthletics)
Під час забігу чемпіонка Європи U-20 в 2015 році і чемпіонка Європи U-23 в 2017 році 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала на бігову доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися в трійку.
Дівчина нашала ридати на біговій доріжці, засмутившись падінням, адже наздогнати конкурентів було вже неможливо.
Відразу після фінішу українка повернулася до Рене і допомогла їй піднятися, подавши руку. Публіка зустріла такий оплесками.
Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe— European Athletics (@EuroAthletics) 7 серпня 2018 р.
Відзначимо, що сама Прищепа пройшла в півфінал, добігши до фінішу за 2:04.07.
Користувачі соцмережі були в захваті від такого благородного вчинку нашої спортсменки.
Скріншот коментарів (twitter.com/EuroAthletics)
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