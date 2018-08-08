Українська спортсменка на змаганнях в Європі здивувала публіку благородним вчинком (відео)

Фото: Наталія Прищепа (noc-ukr.org)

Публіка зустріла такий жест українки оплесками

Чинна чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа під змагань з легкої атлетики-2018 в Берліні (Німеччина) здивувала публіку благородним вчинком.

Скріншот поста (twitter.com/EuroAthletics)

Під час забігу чемпіонка Європи U-20 в 2015 році і чемпіонка Європи U-23 в 2017 році 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала на бігову доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися в трійку.

Дівчина нашала ридати на біговій доріжці, засмутившись падінням, адже наздогнати конкурентів було вже неможливо.

Відразу після фінішу українка повернулася до Рене і допомогла їй піднятися, подавши руку. Публіка зустріла такий оплесками.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 серпня 2018 р.

Відзначимо, що сама Прищепа пройшла в півфінал, добігши до фінішу за 2:04.07.

Користувачі соцмережі були в захваті від такого благородного вчинку нашої спортсменки.

Скріншот коментарів (twitter.com/EuroAthletics)

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