Украинская спортсменка на соревнованиях в Европе удивила публику благородным поступком (видео)

Публика встретила такой жест украинки аплодисментами
Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа во соревнований по легкой атлетике-2018 в Берлине (Германия) удивила публику благородным поступком.
Скриншот поста (twitter.com/EuroAthletics)
Во время забега чемпионка Европы U-20 в 2015 году и чемпионка Европы U-23 в 2017 году 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Ейкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку.
Девушка нашала рыдать на беговой дорожке, огорчившись падением, ведь догнать конкурентов было уже невозможно.
Сразу после финиша украинка вернулась к Рене и помогла ей подняться, подав руку. Публика встретила такой жест аплодисментами.
Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe— European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.
Отметим, что сама Прищепа прошла в полуфинал, добежав до финиша за 2:04.07.
Пользователи соцсети былы в восторге от такого благородного поступка нашей спортсменки.
Скриншот комментариев (twitter.com/EuroAthletics)
Ранее бегунья Наталья Прищепа признана лучшей спортсменкой Украины в июле
Как ранее сообщал Styler, украинка Прищепа стала чемпионкой Европы по легкой атлетике.
Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины