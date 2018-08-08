Украинская спортсменка на соревнованиях в Европе удивила публику благородным поступком (видео)

Фото: Наталья Прищепа (noc-ukr.org)

Публика встретила такой жест украинки аплодисментами

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа во соревнований по легкой атлетике-2018 в Берлине (Германия) удивила публику благородным поступком.

Скриншот поста (twitter.com/EuroAthletics)

Во время забега чемпионка Европы U-20 в 2015 году и чемпионка Европы U-23 в 2017 году 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Ейкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку.

Девушка нашала рыдать на беговой дорожке, огорчившись падением, ведь догнать конкурентов было уже невозможно.

Сразу после финиша украинка вернулась к Рене и помогла ей подняться, подав руку. Публика встретила такой жест аплодисментами.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Отметим, что сама Прищепа прошла в полуфинал, добежав до финиша за 2:04.07.

Пользователи соцсети былы в восторге от такого благородного поступка нашей спортсменки.

Скриншот комментариев (twitter.com/EuroAthletics)

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