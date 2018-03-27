Українські депутати розповіли, пройшли вони психіатра (відео)

Депутатів запитали, чи треба народним обранцям проходити психіатричну експертизу

Стало відомо, як посада депутата впливає на психіку народних обранців України. Про це повідомляє ТСН.

Нардепів запитали, чи проходили вони психіатричну експертизу і чи вважають за необхідне її проходити.

"Деяким – так (потрібно проходити – ред.). Бажано, щоб це був психіатр з досвідом роботи з буйним контингентом", - вважає Юрій Бойко.

Володимир Парасюк підкреслив, що він виступає "за" те, щоб нардепи проходили психіатричну експертизу.

"Я думаю, що у мене з цим проблем немає", - сказав Парасюк.

"Хто по відношенню до народного депутата зробить об'єктивну експертизу? Я думаю, що ці лікарі будуть дуже боятися. Якби зарубіжних психіатрів сюди запросили, я був би радий, сам би пройшов", - додав він.

Депутат Олександр Данченко розповів, що проходив відповідну експертизу перед тим, як отримати водійські права. За його словами, на той момент, згідно з довідкою, у нього було впорядку. Однак це було до Верховної Ради.

"Зараз я вважаю, що всіх, хто тут працює, потрібно пройти психіатричну експертизу", - сказав Данченко.

"Якщо я в цьому баранячому царстві перебуваю вже три роки, звичайно у мене з головою щось не так, інакше б я пішов вже звідси", - заявив Вадим Рабінович.

А деякі депутати, навіть, поділилися досвідом, отриманим під час походу до лікаря для психіатричної експертизи.

"Кожна нормальна людина, або ненормальна, змушена її (експертизу) пройти, якщо хоче отримати водійські права або дозвіл на зброю", - сказав Сергій Рудик.

"Я не пам'ятаю, які маніпуляції зі мною проводили", - додав він.

На його думку, щоб з'ясувати, "псих людина, чи не псих", не достатньо торкнутися пальцем свого носа.

"У нашому парламенті половина людей може це зробити, але це не означає, що вони психічно здорові", - заявив Рудик.

Відео: Як посаду нардепів впливає на їх психіку (YouTube/ТСН)

"Били молотком по ногам, і водили біля очей", - розповів Сергій Шахов.

"Перевіряли рефлекси, в тому числі, і відповідний рефлекс на колінах", - зазначив Нестор Шуфрич.

Раніше повідомлялося, що Савченко планують провести психологічну експертизу.

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