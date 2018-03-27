Украинские депутаты рассказали, прошли ли они психиатра (видео)

Депутатов спросили, нужно ли народным избранникам проходить психиатрическую экспертизу

Стало известно, как должность депутата влияет на психику народных избранников Украины. Об этом сообщает ТСН.

Нардепов спросили, проходили ли они психиатрическую экспертизу и считают ли необходимым ее проходить.

"Некоторым – да (нужно проходить – ред.). Желательно, чтобы это был психиатр с опытом работы с буйным контингентом", - считает Юрий Бойко.

Владимир Парасюк подчеркнул, что он выступает "за" то, чтобы нардепы проходили психиатрическую экспертизу.

"Я думаю, что у меня с этим проблем нет", - сказал Парасюк.

"Кто по отношению к народному депутату сделает объективную экспертизу? Я думаю, что эти врачи будут очень бояться. Если бы зарубежных психиатров сюда пригласили, я был бы рад, сам бы прошел", - добавил он.

Депутат Александр Данченко рассказал, что проходил соответствующую экспертизу перед тем, как получить водительские права. По его словам, на тот момент, согласно справке, у него было впорядке. Однако это было до Верховной Рады.

"Сейчас я считаю, что всех, кто здесь работает, нужно пройти психиатрическую экспертизу", - сказал Данченко.

"Если я в этом бараньем царстве нахожусь уже три года, конечно у меня с головой что-то не так, иначе бы я ушел уже отсюда", - заявил Вадим Рабинович.

А некоторые депутаты даже поделились опытом, полученным во время похода к врачу для психиатрической экспертизы.

"Каждый нормальный человек, или ненормальный, вынужден ее (экспертизу) пройти, если хочет получить водительские права или разрешение на оружие", - сказал Сергей Рудик.

"Я не помню, какие манипуляции со мной проводили", - добавил он.

По его мнению, чтобы выяснить, "псих человек, или не псих", не достаточно коснуться пальцем своего носа.

"В нашем парламенте половина людей может это сделать, но это не значит, что они психически здоровы", - заявил Рудик.

Видео: Как должность нардепов влияет на их психику (YouTube/ТСН)

"Били молоточком по ногам, и водили возле глаз", - рассказал Сергей Шахов.

"Проверяли рефлексы, в том числе, и соответствующий рефлекс на коленях", - отметил Нестор Шуфрич.

Ранее сообщалось, что Савченко планируют провести психологическую экспертизу.

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