Українські музиканти показали незвичайний мальований міні-фільм

Група Kleinod випустила незвичайний кліп на нову пісню (фото: прес-служба групи)

Українська рок-група Kleinod зняла мальований кліп у стилі кіберпанк

Молоді музиканти з Дніпра Kleinod випустили кліп на пісню "Poison". Мальований міні-фільм в стилі аніме створив режисер Олег Стахурський, який свого часу доклав руку до таких голлівудських проєктів, як "Людина з залізними кулаками - 2", "Тигр", "Імпульс" з Пірсом Броснаном в головній ролі і багатьох інших.

"Ми хотіли, щоб відео "Poison" виглядало так, ніби його створили в середині 80-х, в епоху глобального становлення жанру аніме. Такий собі ламповий і вінтажний кіберпанк. Щоб кліп викликав відчуття приємної ностальгії, немов ти повертаєшся в дитинство. У ньому безліч відсилань до кінематографа і культури того часу. Тут все - від "Робокопа" з "Термінатором" до 8-бітних іграшок. По суті нам потрібно було розробити свій кіберпанк всесвіт", - говорять артисти.

До речі, музикантам досить складно було прийняти себе у вигляді намальованих персонажів, поки вони остаточно не повірили творцям.

"Ми раді, що на виході вийшло щось оригінальне і самобутнє. "Poison" - не просто мальована історія про любов і помсту. Тут конфлікт і протест. Вплив глобальних корпорацій на наше життя. Про це і наша пісня, і сам кліп. На наш погляд, це дуже сучасна позиція. Сподіваємося, що ця робота знайде свій відгук у серцях слухачів і глядачів", - відзначають Антон Сидорук і Ко.

Група Kleinod випустила незвичайний кліп "Poison"

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