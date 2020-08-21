Украинские музыканты показали необычный рисованный мини-фильм

Группа Kleinod выпустила необычный клип на новую песню (фото: пресс-служба группы)

Украинская рок-группа Kleinod запремьерила рисованный клип в стиле киберпанк

Молодые музыканты из Днепра Kleinod выпустили клип на песню "Poison". Рисованный мини-фильм в стиле аниме создал режиссер Олег Стахурский, который в свое время приложил руку к таким голливудским проектам, как "Человек с железными кулаками - 2", "Тигр", "Импульс" с Пирсом Броснаном в главной роли и многим другим.

"Мы хотели, чтобы видео "Poison" выглядело так, будто его создали в середине 80-х, в эпоху глобального становления жанра аниме. Такой себе ламповый и винтажный киберпанк. Чтобы клип вызывал чувство приятной ностальгии, словно ты возвращаешься в детство. В нем множество отсылок к кинематографу и культуре того времени. Тут все - от "Робокопа" с "Терминатором" до 8-битных игрушек. По сути нам нужно было разработать свою киберпанк вселенную", - говорят артисты.

К слову, музыкантам довольно сложно было принять себя в виде нарисованных персонажей, пока они окончательно не доверились создателям.

"Мы рады, что на выходе получилось что-то оригинальное и самобытное. "Poison" - не просто рисованная история о любви и мести. Здесь конфликт и протест. Влияние глобальных корпораций на нашу жизнь. Об этом и наша песня, и сам клип. На наш взгляд, это очень современная позиция. Надеемся, что эта работа найдет свой отклик в сердцах слушателей и зрителей", - отмечают Антон Сидорук и Ко.

Группа Kleinod выпустила необычный клип "Poison"

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