Українські вчені виростили новий сорт хурми

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Продукція вирощується без обробок

Як правило, хурму везуть до українського споживача з-за кордону. Але все ж вітчизняні селекціонери з Херсона спробували вивести власну гібридну хурму, яка має безліч переваг. Про це повідомляє АгроЮг.

"У цьому році ми зібрали майже 6 відер цієї хурми. Зараз, по суті, її тільки збирають. Тобто, великих морозів вона не боїться. Ці культури цікаві тим, що вони в наших умовах добре себе почувають. Тим не менш, клімат у нас м'який, вони можуть у нас рости, плодоносити, причому плодоносити шикарно, - розповідає Іван Мринський, декан агрономічного факультету Херсонського державного університету

За його словами, хурма, вирощена в умовах півдня України може з легкістю конкурувати з хурмою, що привозиться з-за кордону. Мринський також зазначає, що смакові якості в такому фрукті будуть набагато краще.

Мринський стверджує, що даний сорт хурми вже пристосований до умов вирощування на півдні України, так як він показує себе досить добре і продуктивно. Також переносить несприятливі погодні умови.

"Ця продукція вирощується без обробок і це однозначно відображається на собівартості. На ці ж хімікати потрібно витрачати гроші. А тут цього не потрібно робити. Набагато полегшується технологія вирощування", - підкреслює Іван Мринський.

Нагадаємо, дієтолог розповіла про користь і шкоду хурми. За словами експерта, хурма дуже корисна для нашого організму, але не всім можна "налягати" на цей яскравий фрукт.

Ми писали, які 5 причин додати хурму в свій раціон. Фрукт повний клітковини і корисних вітамінів. Експерти стверджують, що фрукт допомагає поліпшити здоров'я очей, зменшити ознаки старіння і запобігти різні види раку

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Відео: РБК-Україна