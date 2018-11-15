Украинские ученые вырастили новый сорт хурмы

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Продукция выращивается без обработок

Как правило, хурму везут к украинскому потребителю из-за рубежа. Но все же отечественные селекционеры из Херсона попытались вывести собственную гибридную хурму, которая имеет множество преимуществ. Об этом сообщает АгроЮг.

"В этом году мы собрали почти 6 ведер этой хурмы. Сейчас, по сути, ее только собирают. То есть, больших морозов она не боится. Эти культуры интересны тем, что они в наших условиях хорошо себя чувствуют. Тем не менее, климат у нас мягкий, они могут у нас расти, плодоносить, причем плодоносить шикарно, - рассказывает Иван Мринский, декан агрономического факультета Херсонского государственного университета

По его словам, хурма, выращенная в условиях юга Украины может с легкостью конкурировать с хурмой, которая привозится из-за рубежа. Мринский также отмечает, что вкусовые качества в таком фрукте будут намного лучше.

Мринский утверждает, что данный сорт хурмы уже приспособлен к условиям выращивания на юге Украины, так как он себя показывает довольно хорошо и продуктивно. Также переносит неблагоприятные погодные условия.

"Эта продукция выращивается без обработок и это однозначно отражается на себестоимости. На эти же химикаты нужно тратить деньги. А здесь этого не нужно делать. Намного облегчается технология выращивания", - подчеркивает Иван Мринский.

Напомним, диетолог рассказала о пользе и вреде хурмы. По словам эксперта, хурма очень полезна для нашего организма, но не всем можно "налегать" на этот яркий фрукт.

Мы писали, какие 5 причин добавить хурму в свой рацион. Фрукт полон клетчатки и полезных витаминов. Эксперты утверждают, что фрукт помогает улучшить здоровье глаз, уменьшить признаки старения и предотвратить различные виды рака

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Видео: РБК-Украина