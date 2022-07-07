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Українські воїни показали емоційне відео на пісню, яку писали в окопі під Луганськом

Кадр з відео на пісню "Батальон ТрО Черкаси"
Автор: Styler

Українські воїни написали емоційну пісню про військових територіальної оборони ЗСУ і презентували не менш емоційний кліп до неї. У зйомках відео, до слова, брали участь виключно ті бійці, які цієї весни виконували бойові завдання у найгарячіших точках Луганської області.

Автор ідеї та пісні офіцер 156 Черкаського окремого батальйону ТрО Руслан Батир, а режисером відео став виконувач обов’язків пресофіцера черкаської тероборони Максим Дубінський.

"Пісня далася дуже легко. Таке враження, ніби вона мені десь із вище прийшла, а моє діло було просто записати слова та наспівати мелодію. Перші рядки написав у Черкасах, ще до виїзду батальйону на схід. Далі продовжив уже в проміжках між бойовими завданням на Луганщині. Посил в куплетах був суголосний із настроєм побратимів, приспів вийшов легким для запам’ятовування, мелодію не складно зіграти на гітарі. Завдяки цьому та особливій енергетиці пісня вже на сході стала популярною серед наших захисників", - говорить Батир.

Автор присвятив пісню та відео бійцям черкаської тероборони, які не повернулися із міста Попасна Луганської області, та тим, хто продовжує захищати територіальну цілісність України.

"Наші добровольці змогли 11 днів тримати оборону в тих районах зони бойових дій, де це не вдавалося іншим підрозділам. Я хотів показати цією піснею те, що не обов’язково бути спецпризначенцем, щоб перемагати. Достатньо любити рідну землю й рішуче давати відсіч", - додав Руслан.

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