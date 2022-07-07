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Украинские воины показали эмоциональное видео на песню, которую писали в окопе под Луганском

Кадр из видео на песню "Батальон ТрО Черкаси"
Автор: Styler

Украинские воины написали эмоциональную песню о военных территориальной обороны ВСУ и презентовали не менее эмоциональный клип к ней. В съемках видео, к слову, принимали участие исключительно те бойцы, которые этой весной выполняли боевые задачи в самых горячих точках Луганской области.

Автор идеи и песни офицер 156 Черкасского отдельного батальона ТрО Руслан Батыр, а режиссером видео стал исполняющий обязанности прессофицера черкасской теробороны Максим Дубинский.

"Песня далась очень легко. Такое впечатление, будто она мне где-то из выше пришла, а мое дело было просто записать слова и напеть мелодию. Первые строки написал в Черкассах, еще до выезда батальона на восток. Далее продолжил уже в промежутках между боевыми заданиями на Луганщине. Посыл в куплетах был созвучен с настроением побратимов, припев получился легким для запоминания, мелодию несложно сыграть на гитаре. Благодаря этому и особой энергетике песня уже на востоке стала популярной среди наших защитников", - говорит Батыр.

Автор посвятил песню и видео бойцам черкасской теробороны, которые не вернулись из города Попасная Луганской области, и тем, кто продолжает защищать территориальную целостность Украины.

"Наши добровольцы смогли 11 дней держать оборону в тех районах зоны боевых действий, где это не удавалось другим подразделениям. Я хотел показать этой песней то, что не обязательно быть спецназовцем, чтобы побеждать. Достаточно любить родную землю и решительно давать отпор", - добавил Руслан.

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