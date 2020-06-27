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Українським пенсіонерам підготували приємний сюрприз: хто отримає надбавку

STYLERЖиття    27.06.2020 - 13:30
Українським пенсіонерам підготували приємний сюрприз: хто отримає надбавку
Пенсії в Україні (фото: freepik)

Українців чекає відчутна надбавка

З 1 липня 2020 року деяким пенсіонерам обіцяють істотні надбавки. Мінімальні підвищать на 74 грн, а максимальні - на 740 грн. Прийдешній перерахунок вже закладено в бюджет ПФУ, тому жодних затримок бути не повинно.

Всі українці на заслуженому відпочинку мають отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. В результаті нововведення підвищаться не тільки мінімальні і максимальні пенсії, але також надбавки за сверхстаж. Про це інформує OBOZREVATEL.

Наголошується, що збільшення доходів прожиткового мінімуму передбачено вже прийнятим бюджетом України на 2020 рік. Виплати обіцяють виплачувати вчасно, оскільки всі суми закладені в бюджет.

За кожен рік понад нормативного стажу має бути надбавка у розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку 163,8 грн, а після перерахунку - 171,2 грн.

Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію та мінімальний розмір аліментів.

Крім того, на щомісячну надбавку у розмірі 500 грн до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у віці від 80 років. Після того, як у травні ці доплати вже отримали 1,5 млн пенсіонерів, вони автоматично нараховуються по досягненню цього віку.

Раніше ми писали про те, що українців попередили про затримки пенсій і повідомляли, кого це торкнеться.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України пенсии
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