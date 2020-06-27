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Украинским пенсионерам подготовили приятный сюрприз: кто получит прибавку

STYLERЖизнь    27.06.2020 - 13:30
Украинским пенсионерам подготовили приятный сюрприз: кто получит прибавку
Пенсии в Украине (фото: freepik)

Украинцев ждет ощутимая надбавка

С 1 июля 2020 года некоторым пенсионерам обещают существенные надбавки. Минимальные повысят на 74 грн, а максимальные - на 740 грн. Грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек быть не должно.

Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. В результате новшества повысятся не только минимальные и максимальные пенсии, но также будут надбавки за сверхстаж. Об этом информирует OBOZREVATEL.

Отмечается, что увеличение доходов прожиточного минимума предусмотрено уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Выплаты обещают выплачивать вовремя, поскольку все суммы заложены в бюджет.

За каждый год сверх нормативного стажа полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. Например, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку 163,8 грн, а после перерасчета - 171,2 грн.

От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию и минимальный размер алиментов.

Кроме того, на ежемесячную прибавку в 500 грн к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 80 лет. После того, как в мае эти доплаты уже получили 1,5 млн пенсионеров, они автоматически насчитываются по достижению этого возраста.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о задержках пенсий и сообщали, кого это коснется.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины пенсии
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