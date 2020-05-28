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Вчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заяву

STYLERЖиття    28.05.2020 - 07:49
Вчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заяву
Учитель у школі (ілюстративне фото: pixabay.com)

У міністерстві освіти і науки оголосили про роботу над новою концепцією оплати праці педагогам

В Україні вчителям за роботу в умовах карантину через коронавірус у державному бюджеті на 2020 рік не передбачені жодні додаткові виплати.

Таку заяву зробила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу за результатами засідання уряду 27 травня. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Кабміну.

"Всі педагоги та учні під час карантину безперечно докладали максимум зусиль, щоб адаптуватися до нових умов. Зокрема, вчителі опанували нові інструменти дистанційних технологій та виконали програми. І ми вдячні всім педагогічним працівникам, всі вчителям за їхню роботу і готовність швидко вчитися", - відповіла чиновник на питання про те, що чекає вчителів, які в умовах пандемії працювали понад штатних обов'язків, організовуючи дистанційне навчання.

Керівник МОН зазначила, що в бюджеті-2020 не передбачені додаткові доплати на поточний рік.

"Але зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників", - додала Мандзій, не уточнивши деталей.

Також вона заявила, що в новому навчальному році учні повернуться у класи, але не виключила можливість продовження дистанційного навчання - якщо буде необхідність у зв'язку з пандемією.

Відео: У МОН заявили, що вчителі не отримають доплат за роботу в період карантину

В Україні батьки заговорили про "шкільну кризу" і дистанційне навчання

Ситуація з карантином та реалізація проекту Всеукраїнська школа онлайн змусила українців по-новому поглянути на процес навчання і задуматися про роль шкіл як інституцій Актор, режисер і драматург Олександр Мірошниченко закликав кардинально по іншому почати дивитися на саму професію педагога. Про це він написав у спільноті "Бацьки SOS" на Facebook-сторінці.

Він зізнався, що не бачить в домашній освіті панацею, але уроки карантину "чітко показали нам, що сама ідеологія школи як інституції застаріла років на двісті". Мірошниченко так сформулював три цілі, заради яких повинна існувати школа:

  1. Пошук мотивації до навчання
  2. Практичне втілення знань
  3. Колективна комунікація.

Така тема викликала в мережі гарячі обговорення і дискусії серед батьків. Знайшлися і прихильники традиційної форми навчання з належною та практичною аргументацією, так і противники - які в якості аргументів вказували на такі проблеми, як булінг і "культ вчителя".

Вчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заявуВчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заявуВчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заявуВчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заявуВчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заявуВчителям за карантин не доплатять, а зарплату переглянуть: в МОН зробили заяву

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки БАТЬКА SOS

Нагадаємо, що українські студенти повернуться у виші та будуть здавати сесії за новими правилами через пандемію.

Також в МОН заявили про відкриття шкіл і назвали умови роботи навчальних закладів.

Додамо також, що Міністерство освіти і науки розробило проект професійного стандарту для вчителів початкових класів та закладів загальної середньої освіти.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України МОНзарплатакарантинучителяшкола
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