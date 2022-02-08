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Український фігурист на Олімпіаді різко відповів журналістці про війну з Росією

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Пекін, Китай, Вівторок 08 лютого 2022 19:04
Український фігурист на Олімпіаді різко відповів журналістці про війну з Росією Фото: Іван Шмуратко не став говорити про можливу війну з Росією (GettyImages)
Автор: Styler

20-річний український фігурист Іван Шмуратко досить різко відповів на питання американської журналістки після свого прокату в короткій програмі на Олімпійських іграх 2022 в Пекіні про можливу війну з Росією.

Репортер зі Sports Illustrated запитала нашого спортсмена, чи переживає він про ситуацію на батьківщині, повідомляє "Чемпіонат".

"Вибачте, або ви будете задавати питання про фігурне катання, або я піду відпочивати", - заявив Шмуратко.

Зазначимо, що на запитання російською мовою Іван знову відповідав англійською.

Шмуратко, який пропустив командні змагання через позитивний тест на коронавірус, зміг взяти участь в особистих змаганнях.

8 лютого фігурист продемонстрував свою коротку програму під пісню Шарля Азнавура "Une vie d'amou". За свій виступ Іван отримав 78,11 бала і посів 22 місце. Цього вистачило для кваліфікації в довільну програму, яка відбудеться 10 лютого.

Український фігурист на Олімпіаді різко відповів журналістці про війну з Росією

Спортсмен поділився емоціями від виступу в короткій програмі.

"Був радий кататися, на ізоляції цього не зробити. Кататися на Олімпіаді - це найкраще почуття на світі, дуже гордий, що я тут і представляю свою країну. Чекаю виступу в довільній. На ізоляції все є, крім фігурного катання, а воно - найголовніше на Олімпіаді. Відчував себе не дуже добре, думав: "Я повинен бути там, на льоду". Коли повернувся з ізоляції, почуття були ще більш всеохоплюючі, ніж коли приїхав сюди. Дуже щасливий, хочу добре відпочити і продовжувати виконувати свої програми. Дуже хочу виступити в довільній програмі, це дуже важливо для мене", - сказав Шмуратко.

Лідером після короткої програми є американський фігурист Нейтан Чен, який за свій виступ отримав 113,97 бала і встановив новий світовий рекорд.

Відзначимо, що український фігурист виступає в чоловічому одиночному катанні. Він триразовий чемпіон України (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 року). Також Іван двічі бронзовий призер чемпіонату України (2016/2017, 2017/2018 року).

Український фігурист на Олімпіаді різко відповів журналістці про війну з РосієюІван Шмуратко відмовився говорити з пресою про конфлікт з Росією (GettyImages)

Раніше ми писали, що Іван Шмуратко присоромив російських журналістів, змусивши їх відмовитися від російської, і назвав роздування скандалу навколо його мовної позиції хайпожорством. "Я говорю по-українськи і по-англійськи, тому що тут міжнародна преса, я українець", - заявив фігурист.

Йдеться про ситуацію на Олімпіаді 2022, коли український фігурист відмовився відповідати на запитання журналістів російською мовою. Відповідь він дав англійською мовою.

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