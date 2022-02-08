ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский фигурист на Олимпиаде резко ответил журналистке о войне с Россией

Новина українською →
Пекин, Китай, Вторник 08 февраля 2022 19:04
Украинский фигурист на Олимпиаде резко ответил журналистке о войне с Россией Фото: Иван Шмуратко не стал говорить о возможной войне с Россией (GettyImages)
Автор: Styler

20-летний украинский фигурист Иван Шмуратко довольно резко ответил на вопрос американской журналистки после своего проката в короткой программе на Олимпийских играх 2022 в Пекине о возможной войне с Россией.

Репортер из Sports Illustrated спросила нашего спортсмена, переживает ли он о ситуации на родине, сообщает "Чемпионат".

"Извините, либо вы будете задавать вопросы о фигурном катании, либо я пойду отдыхать", - заявил Шмуратко.

Отметим, что на вопросы на русском языке Иван снова отвечал по-английски.

Шмуратко, пропустивший командные соревнования из-за положительного теста на коронавирус, смог принять участие в личных соревнованиях.

8 февраля фигурист продемонстрировал свою короткую программу под песню Шарля Азнавура "Une vie d'amou". За свое выступление Иван получил 78,11 балла и занял 22 место. Этого хватило для квалификации в произвольную программу, которая состоится 10 февраля.

Украинский фигурист на Олимпиаде резко ответил журналистке о войне с Россией

Спортсмен поделился эмоциями от выступления в короткой программе.

"Был рад кататься, на изоляции этого не сделать. Кататься на Олимпиаде - это лучшее чувство на свете, очень горд, что я здесь и представляю свою страну. Жду выступления в произвольной. На изоляции все есть, кроме фигурного катания, а оно - самое главное на Олимпиаде. Чувствовал себя не очень хорошо, думал: "Я должен быть там, на льду". Когда вернулся с изоляции, чувства были еще более всеохватывающие, чем когда приехал сюда. Очень счастлив, хочу хорошо отдохнуть и продолжать исполнять свои программы. Очень хочу выступить в произвольной программе, это очень важно для меня", - сказал Шмуратко.

Лидером после короткой программы является американский фигурист Нейтан Чен, который за свое выступление получил 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

Отметим, что украинский фигурист выступает в мужском одиночном катании. Он трехкратный чемпион Украины (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 года). Также Иван дважды бронзовый призер чемпионата Украины (2016/2017, 2017/2018 года).

Украинский фигурист на Олимпиаде резко ответил журналистке о войне с РоссиейИван Шмуратко отказался говорить с прессой о конфликте с Россией (GettyImages)

Ранее мы писали, что Иван Шмуратко пристыдил российских журналистов, заставив их отказаться от русского, и назвал раздувание скандала вокруг его языковой позиции хайпожорством. "Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец", - заявил фигурист.

Речь идет о ситуации на Олимпиаде 2022, когда украинский фигурист отказался отвечать на вопросы журналистов на русском языке. Ответ он дал на английском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
LITE
Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк
Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк