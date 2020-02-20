Український гурт випустив красиву пісню про важливі почуття

MILES BABIES (фото: facebook.com/MilesBabies)

MILES BABIES піснею "Affair" запросили всіх у музикальну любовну пригоду

Українська рок-група MILES BABIES випустила нову пісню з любовним настроєм "Affair". Це мелодійна та позитивна композиція, тим не менш, не позбавлена і легкої меланхолії, дуже характерної для творчості гурту в цілому.

В музичному сенсі це достатньо солодка балада, забарвлена легким вкрапленням "космічних" клавішних. В змістовному плані вдалося досягти простоти та лаконічності та, водночас, поетичності рядків, впорядкованих у ясний та логічний асоціативний ряд. Це ніби мандрівка у часі. Слухаючи "Affair", ніби перетинаєш кордони часу та простору та занурюєшся в любовні спогади або передчуття.

"Особисто для мене це свого роду оповідання. Це присвячення коханій людині. Але водночас ця пісня - алюзія на всю велику безмежність пригод, що трапляються з нами через сильні почуття, як от любов. До речі, в Лондоні ще не доводилося бувати, хоч впевнено співаю про це як про факт, що вже відбувся", - з посмішкою говорить фронтмен гурту Олексій Макаров.

Miles Babies – Affair

Додамо, що восени 2019-го MILES BABIES представили романтичну пісню "Сердце, в котором сгорает лето".

А однією з найпопулярніших композицій киян є трек "То було COOL".

"Це релаксація за допомогою музики, ритму та влучних образів, що сплітаються у одну коротку і дуже ностальгійну історію. Це немов короткометражка про складну лав-сторі, де у фіналі замість хепі-енду залишаться лише титри та трохи суму", - говорять музиканти про трек.

Miles Babies – То Було COOL