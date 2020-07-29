Український канал показав привітання патріарха Кирила: глава РПЦ побажав нам добра

Глава РПЦ Патріарх Кирило побажав українцям благополуччя
Один із загальнонаціональних українських інформаційних телеканалів показав привітання глави російської православної церкви патріарха Кирила з Днем хрещення Русі.
Свою промову з побажанням українцям добра Володимир Гундяєв (справжнє ім'я глави РПЦ) "штовхнув" на каналі "112 Україна".
На скандальний ефір звернув увагу політичний експерт Андрій Смолій в Facebook.
"Якщо на "українському телебаченні Кирило Гундяєв вітає українських глядачів з Днем Хрещення Русі, то це вже зовсім сумна ознака. Кремль не приховує, що контролює інформаційний простір України", - обурюється Смолій.
Він звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
"Ви хоч моніторите що відбувається, чи закрили очі, вуха і спостерігаєте як п'ята колона Кремля окупує інформаційний простір країни? Наступним в ефірах медведчуківських каналів буде Путін?" - додав експерт.
Кирило привітав Українців з Хрещенням Русі (скрін відео)
Ну а Кирило у своїй промові зазначив, що ми всі повинні бути ближче до Бога, "щоб ніяка зла сила не порушувала плину нашого життя".
Глава РПЦ зазначив, що в основі всіх жахливих заворушень, стихійних лих і бід, що відбуваються у світі, лежить гріх.
"Актуалізація віри, втілення в життя тих великих істин, якими ми навчені через Євангеліє, є запорукою реального і справжнього людського благополуччя, якого я б хотів побажати всім", - додав він.
Відео з привітанням патріарха Кирила для українців ви можете побачити за посиланням.
Тим часом у мережі наростає хвиля гніву й питання: як таке взагалі можливо? Користувачі в коментарях не приховують обурення.
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