Український канал показав привітання патріарха Кирила: глава РПЦ побажав нам добра

Патріарх Кирило привітав з Днем хрещення Русі, а український канал показав нам це (скрін відео)

Глава РПЦ Патріарх Кирило побажав українцям благополуччя

Один із загальнонаціональних українських інформаційних телеканалів показав привітання глави російської православної церкви патріарха Кирила з Днем хрещення Русі.

Свою промову з побажанням українцям добра Володимир Гундяєв (справжнє ім'я глави РПЦ) "штовхнув" на каналі "112 Україна".

На скандальний ефір звернув увагу політичний експерт Андрій Смолій в Facebook.

"Якщо на "українському телебаченні Кирило Гундяєв вітає українських глядачів з Днем Хрещення Русі, то це вже зовсім сумна ознака. Кремль не приховує, що контролює інформаційний простір України", - обурюється Смолій.

Він звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Ви хоч моніторите що відбувається, чи закрили очі, вуха і спостерігаєте як п'ята колона Кремля окупує інформаційний простір країни? Наступним в ефірах медведчуківських каналів буде Путін?" - додав експерт.

Кирило привітав Українців з Хрещенням Русі (скрін відео)

Ну а Кирило у своїй промові зазначив, що ми всі повинні бути ближче до Бога, "щоб ніяка зла сила не порушувала плину нашого життя".

Глава РПЦ зазначив, що в основі всіх жахливих заворушень, стихійних лих і бід, що відбуваються у світі, лежить гріх.

"Актуалізація віри, втілення в життя тих великих істин, якими ми навчені через Євангеліє, є запорукою реального і справжнього людського благополуччя, якого я б хотів побажати всім", - додав він.

Відео з привітанням патріарха Кирила для українців ви можете побачити за посиланням.

Тим часом у мережі наростає хвиля гніву й питання: як таке взагалі можливо? Користувачі в коментарях не приховують обурення.

"112 - помийна яма;

112 канал, чи є у вашого каналу взагалі "дно"? Ви взагалі офігіли?;

Малоросийский канал зовсім знахабнів показувати агента ФСБ, який під рясою ховає погони;

Агент КДБ - Гундяєв, що торгував сигаретами під прикриттям РПЦ, розповідає казки;

Привітання від окупанта Гундяєва. А Гітлер вітав радянських людей з різдвом, повинен був, християни ж усі.

Серйозно? В ефірі українського каналу чоловік який благословляв вбивати українців", - пишуть люди.

Скрін коментарів

Раніше ми писали, що канал "Інтер" зганьбився на 8 березня: подробиці скандалу.

Також повідомлялося, що УПЦ МП провела хресний хід і тепер українці чекають нову хвилю коронавіруса.