Украинский канал показал поздравление патриарха Кирилла: глава РПЦ пожелал нам добра

Патриарх Кирилл поздравил с Днем крещения Руси, а украинский канал показал нам это (скрин видео)

Глава РПЦ Патриарх Кирилл пожелал украинцам благополучия

Один из общенациональных украинских информационных телеканалов показал поздравление главы российской православной церкви патриарха Кирилла с Днем крещения Руси.

Свою речь с пожеланием украинцам добра Владимир Гундяев (настоящее имя главы РПЦ) "толкнул" на канале "112 Украина".

На скандальный эфир обратил внимание политический эксперт Андрей Смолий в Facebook.

"Если на "украинском" телевидении Кирилл Гундяев поздравляет украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем грустный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины", - возмущается Смолий.

Он обратился к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Вы хоть мониторите что происходит, или закрыли глаза, уши и наблюдаете как пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны? Следующим в эфирах медведчуковских каналов будет Путин?" - добавил эксперт.

Кирилл поздравил Украинцев с Крещением Руси (скрин видео)

Ну а Кирилл в своей речи отметил, что мы все должны быть ближе к Богу, "чтобы никакая злая сила не нарушала течения нашей жизни".

Глава РПЦ отметил, что в основе всех ужасных беспорядков, бедствий и невзгод, происходящих в мире, лежит грех.

"Актуализация веры, воплощение в жизнь тех великих истин, которыми мы научены через Евангелие, является залогом реального и настоящего человеческого благополучия, которого я бы всем хотел пожелать", - заключил он.

Видео с поздравлением патриарха Кирилла для украинцев вы можете увидеть по ссылке.

Тем временем в сети нарастает волна гнева и вопрос: как такое вообще возможно? Пользователи в комментариях не скрывают возмущения.

"112 - помийна яма;

112 канал, есть ли у вашего канала вообще "дно"? Вы вообще офигели?;

Малоросийский канал совсем обнаглел показывать агента ФСБ, который под рясой прячет погоны;

Агент КГБ - Гундяев, приторговывающий сигаретами под прикрытием РПЦ, рассказывает сказки;

Поздравления от оккупанта Гундяева. А Гитлер поздравлял советских людей с рождеством, должен был, христиане же все.

Серьезно? В эфире украинского канала человек который благословлял убивать украинцев", - пишут люди.

Скрин комментариев

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