Украинский канал показал поздравление патриарха Кирилла: глава РПЦ пожелал нам добра

Глава РПЦ Патриарх Кирилл пожелал украинцам благополучия
Один из общенациональных украинских информационных телеканалов показал поздравление главы российской православной церкви патриарха Кирилла с Днем крещения Руси.
Свою речь с пожеланием украинцам добра Владимир Гундяев (настоящее имя главы РПЦ) "толкнул" на канале "112 Украина".
На скандальный эфир обратил внимание политический эксперт Андрей Смолий в Facebook.
"Если на "украинском" телевидении Кирилл Гундяев поздравляет украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем грустный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины", - возмущается Смолий.
Он обратился к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Вы хоть мониторите что происходит, или закрыли глаза, уши и наблюдаете как пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны? Следующим в эфирах медведчуковских каналов будет Путин?" - добавил эксперт.
Кирилл поздравил Украинцев с Крещением Руси (скрин видео)
Ну а Кирилл в своей речи отметил, что мы все должны быть ближе к Богу, "чтобы никакая злая сила не нарушала течения нашей жизни".
Глава РПЦ отметил, что в основе всех ужасных беспорядков, бедствий и невзгод, происходящих в мире, лежит грех.
"Актуализация веры, воплощение в жизнь тех великих истин, которыми мы научены через Евангелие, является залогом реального и настоящего человеческого благополучия, которого я бы всем хотел пожелать", - заключил он.
Видео с поздравлением патриарха Кирилла для украинцев вы можете увидеть по ссылке.
Тем временем в сети нарастает волна гнева и вопрос: как такое вообще возможно? Пользователи в комментариях не скрывают возмущения.
Скрин комментариев
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