Український поп-співак розгадав загадку вірусу F63.9 в новому кліпі

Харизматичний виконавець Gena VITER випустив новий кліп на хіт цієї осені "VODA".

Надихнувшись ліричною проникливою мелодією, режисер Олена Вінярська придумала незвичайну історію відеокліпу талановитого артиста.

У всесвітньому медичному довіднику, любов числиться у списку захворювань, і має код F63.9. Коли людина закохується, вона вже не може контролювати свій організм, вірус кохання проникає в клітини і змушує дивитися на світ по-новому . Ця хімічна реакція триває деколи все життя. За сценарієм, головною героїнею і об'єктом любові артиста виступила відома телеведуча, fashion diva - талановита актриса Вікторія Батуі.

Урбаністичні пейзажі і сміливі образи героїв, а також спортивне авто, під капотом якого тисячі кінських сил, підкреслюють відстань між двома закоханими.

Скріншот з відео

"Почуття неможливо передати словами. Є жінки, які спалюють до тла від одного пронизливого погляду, в грудях чоловіка завмирає серце і життя ділиться на "до" і "після". "VODA" - це одкровення, це оголені емоції, це натягнуті, як струна нерви. Це не історія про кохання, це історія кохання", - каже співак.

Gena VITER - VODA