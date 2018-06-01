Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)

Правда від українця, озвучена в ефірі росТБ, дуже не сподобалася ведучим пропагандистської передачі

Український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в РФ, в ефірі російської пропагандистської телепередачі нагадав затятим прихильникам політики Кремля, як Путін брехав про анексію Криму і не тільки. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

"Коли починалася операція по анексії Криму, ми всі пам'ятаємо слова про те, що це народна самооборона і можна купити в будь-якому військторзі. А минув час, і він сказав, що ми ніколи не приховували (анексію Криму Росією)", - сказав Роман.

Ведуча програми перебила Цимбалюка, зазначивши, що це нібито його улюблена тема.

Також журналіст звернув увагу росіян на те, що Путін постійно обіцяв своїм громадянам, що пенсійний вік в РФ, на відміну від України, не буде підвищуватися. Тепер же, за словами Романа, в Росії готується закон, який підвищить пенсійний вік, що є черговим прикладом брехливих слів Путіна.

Відео: Роман Цимбалюк (youtube.com/СилаСлова)

Раніше повідомлялося, що Роман Цимбалюк розповів, чи зможе наша країна повернути окуповані території Донбасу.

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