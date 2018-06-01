Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)

Правда от украинца, озвученная в эфире росТВ, очень не понравилась ведущим пропагандистской передачи

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в РФ, в эфире российской пропагандисткой телепередачи напомнил ярым сторонникам политики Кремля, как Путин врал об аннексии Крыма и не только. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Когда начиналась операция по аннексии Крыма, мы все помним слова о том, что это народная самооборона и можно купить в любом военторге. А прошло время, и он сказал, что мы никогда не скрывали (аннексию Крыма Россией)", - сказал Роман.

Ведущая программы перебила Цимбалюка, отметив, что это якобы его излюбленная тема.

Также журналист обратил внимание россиян на то, что Путин постоянно обещал своим гражданам, что пенсионный возраст в РФ, в отличии от Украины, не будет повышаться. Теперь же, по словам Романа, в России готовится закон, который повысит пенсионный возраст, что является очередным примером лживых слов Путина.

Видео: Роман Цимбалюк (youtube.com/СилаСлова)

Ранее сообщалось, что Роман Цимбалюк рассказал, сможет ли наша страна вернуть оккупированные территории Донбасса.

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