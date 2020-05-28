В українському магазині помітили футболку з написом "Росія": товар не залежався

У Миколаєві в одному з магазинів помітили футболку з написом "Росія" і зображенням герба країни-агресорки, що обурило одного з відвідувачів. Чоловік звернувся до продавця та адміністратора за роз'ясненнями.

Відповідне відео опублікував Павло Ткаченко у своєму Facebook.

"Поясніть, як ось це чудо сюди потрапило?", - запитав відвідувач з "російською" футболкою в руках відповідального за зал і винос речей.

Продавчиня спочатку абсолютно не зрозуміла, чим викликане обурення клієнта і допустила, що одяг може бути жіночим.

"А вас не бентежить, що тут напис "Росія. Вічно вірний"? - уточнив покупець і додав, що вже шостий рік РФ воює проти України.

"Яка війна? У кого війна? Я з Росії, у мене немає жодної війни ані з ким. Я сама росіянка. Я 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає. Для мене всі люди брати", - заявила продавчиня.

Коли ж чоловік поцікавився, чи вважає вона також братами 16 тисяч вбитих на війні, жінка наголосила, що її син нікого не вбивав.

"До олігархів звертайтеся, хто ділить територію, а не до нас", - резюмувала вона.

Після цього відвідувач звернувся до адміністрації установи з пропозицією або викинути футболку, або він подзвонить в поліцію.

У підсумку адміністратор поспілкувався з керівництвом, зірвав цінник з товару та разом із відвідувачем вийшов з торгового залу на вулицю, де викинув "російський" одяг у смітник.

Відео: У Миколаєві в магазині футболку з написом "Росія" викинули в смітник

Нагадаємо, що правоохоронці розслідують участь російських снайперів в обстрілі позицій ООС на Донбасі.

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