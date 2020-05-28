В украинском магазине заметили футболку с надписью "Россия": товар не залежался

В Николаеве в магазине одежды посетителя возмутила футболка с российским гербом
В Николаеве в одном из магазинов заметили футболку с надписью "Россия" и изображением герба страны-агрессора, что возмутило одного из посетителей. Мужчина обратился к продавцу и администратору за разъяснениями.
Соответствующее видео опубликовал Павел Ткаченко в своем Facebook.
"Объясните, как вот это чудо сюда попало?", - спросил посетитель с "российской" футболкой в руках ответственного за зал и вынос вещей.
Продавщица сначала совершенно не поняла, чем вызвано возмущение клиента и допустила, что одежда может быть женской.
"А вас не смущает, что здесь надпись "Россия. Вечно верный"? - уточнил покупатель и добавил, что уже шестой год РФ воюет против Украины.
"Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка. Я 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет. Для меня все люди братья", - заявила продавщица.
Когда же мужчина поинтересовался, считает ли она также братьями 16 тысяч убитых на войне, женщина подчеркнула, что ее сын никого не убивал.
"К олигархам обращайтесь, кто делит территорию, а не к нам", - резюмировала она.
После этого посетитель обратился к администрации учреждения с предложением или выбросить футболку, или он позвонит в полицию.
В итоге администратор пообщался с руководством, сорвал ценник с товара и вместе с посетителем вышел из торгового зала на улицу, где выбросил "российскую" одежду в мусорку.
Видео: В Николаеве в магазине футболку с надписью "Россия" выбросили в мусорку
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Автор: Владимир Костырин