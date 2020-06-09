Львівському студенту погрожують розправою за жарти в соцмережах: ми ж не Росія!

Львівському студенту погрожують за картинки в соцмережі (фото: freepic.com)

У мережі розгорається скандал через жарти студента, які він публікує в соцмережах

Українському студенту погрожують розправою користувачі мережі за те, що той постить жарти-меми у своєму Telegram-каналі. Молодій людині, яка навчається у ЛНУ ім. Франко почали погрожувати смертю і навіть відрахуванням з навчального закладу за його "дивні жарти" в одній з соцмереж.

Зазначимо, що хлопець не є автором картинок, він просто публікує їх у Telegram-канал, а створюють їх інші користувачі, використовуючи фотошоп та інші програми. Природно, багато зображень відносяться до "чорного гумору".

"Ми ніколи не мали наміру образити картинкою певну соціальну групу. Засновник каналу, як і інші адміністратори, займають чітку проукраїнську позицію. Ми висміюємо не ветеранів АТО або Голодомор, а те, яким чином ці проблеми сприймаються сучасним суспільством. На наше переконання, мем як інформаційна зброя має своєю гостротою піднімати важливі в суспільстві питання. У вільному суспільстві можна жартувати про все. Важливий контекст. Ми завжди були і будемо вірні вільного інтернету", - кажуть адміністратори пабліка.

Автори каналу повідомляють, що погрози є незаконними, на відміну від опублікованих гумористичних картинок.

"Якщо ситуація триватиме, ми будемо звертатися з чіткими вимогами до правоохоронних органів. Правда на нашому боці. Самосуд - це реалії нашого ворога. Це в Росії можуть переслідувати і погрожувати розправою за картинки і жарти в інтернеті. Можливість обговорювати всі теми - це ознака розвиненого європейського суспільства, яким ми і бачимо України. Зберігайте спокій і слава Україні!" –повідомили автори каналу.

Скріншоти з соцмереж з погрозами

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Автор: Людмила Жукова