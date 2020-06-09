Львовскому студенту угрожают расправой за шутки в соцсетях: мы же не Россия!

Львовскому студенту угрожают за картинки в соцсети (фото: freepic.com)

В сети разгорается скандал из-за шуток студента, которые он публикует в соцсетях

Украинскому студенту угрожают расправой пользователи сети за то, что тот постит шутки-мэмы в своем Telegram-канале. Молодому человеку, который учится в ЛНУ им. Франко начали угрожать смертью и даже отчислением из учебного заведения за его "странные шутки" в одной из соцсетей.

Отметим, что парень не является автором картинок, он просто публикует их в Telegram-канал, а создают их другие пользователи, используя фотошоп и прочие программы. Естественно, многие изображения относятся к "черному юмору".

"Мы никогда не намеревались оскорбить картинкой определенную социальную группу. Основатель канала, как и другие администраторы, занимают четкую проукраинскую позицию. Мы высмеиваем не ветеранов АТО или Голодомор, а то, каким образом эти проблемы воспринимаются современным обществом. По нашему убеждению, мэм как информационное оружие должен своей остротой поднимать важные в обществе вопросы. В свободном обществе шутить можно обо всем. Важен контекст. Мы всегда были и будем верны свободному интернету", - говорят администраторы паблика.

Авторы канала сообщают, что угрозы являются незаконными, в отличие от публикуемых юмористических картинок.

"Если ситуация продолжится, мы будем обращаться с четкими требованиями в правоохранительные органы. Правда на нашей стороне. Самосуд - это реалии нашего врага. Это в России могут преследовать и угрожать расправой за картинки и шутки в интернете. Возможность обсуждать все темы - это признак развитого европейского общества, которым мы и видим Украины. Сохраняйте спокойствие и слава Украине!" –сообщили авторы канала.

Скриншоты из соцсетей с угрозами

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Автор: Людмила Жукова