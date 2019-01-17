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Українцям-фанатам глави РПЦ Кирила хочуть давати російські паспорти

STYLERЖиття    17.01.2019 - 12:26
Українцям-фанатам глави РПЦ Кирила хочуть давати російські паспорти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Віруючим так званої УПЦ МП можуть надавати громадянство Росії

Українцям, які вірні патріарху Кирилу, вирішили давати російське громадянство і надавати притулок на території країни-агресора. Вирішили у Кремлі.

Так, глава комітету Держдуми з питань громадських і релігійних об'єднань Сергій Гаврилов вважає, що віруючі неканонічної Української православної церкви Московського патріархату піддаються "відкритій дискримінації та утискам".

"Православна віра і традиційні духовні цінності, безсумнівно, скріплюють російське суспільство. У цій ситуації Росія готова захистити людей, переслідуваних, в тому числі, на Україні з релігійних мотивів, шляхом надання притулку і громадянства", - зазначив він.

Українцям-фанатам глави РПЦ Кирила хочуть давати російські паспорти

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому раніше сам господар Кремля Володимир Путін заявив, що його держава не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні. Як російський президент відреагував на слова Гаврилова - не відомо.

Тим часом в УПЦ МП заявили, що не планують виїжджати з Києво-Печерської лаври або вивозити святині в Російську Федерацію.

Додамо, що за кілька тижнів близько 70 церковних парафій перейшли у Православну церкву України (ПЦУ).

Нагадаємо, днями Верховна Рада прийняла закон про перехід церковних громад в ПЦУ.

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