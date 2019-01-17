Украинцам-фанатам Кирилла хотят давать российские паспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Верующим так называемой УПЦ МП могут предоставлять гражданство России

Украинцам, которые верны патриарху Кириллу, решили давать российское гражданство и предоставлять убежище на территории страны-агрессора. Решили в Кремле.

Так, глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что верующие неканонической Украинской православной церкви Московского патриархата поддаются "открытой дискриминации и гонениям".

"Православная вера и традиционные духовные ценности, несомненно, скрепляют российское общество. В сложившейся ситуации Россия готова защитить людей, преследуемых, в том числе, на Украине по религиозным мотивам, путем предоставления убежища и гражданства", - отметил он.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом ранее сам хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что его государство не намерено вмешиваться в церковные процессы в Украине. Как российский президент отреагировал на слова Гаврилова - не известно.

Тем временем в УПЦ МП заявили, что не планируют выезжать из Києво-Печерской лавры или вывозить святыни в Российскую Федерацию.

Добавим, что за несколько недель около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Напомним, на днях Верховная Рада приняла закон о переходе церковных общин в ПЦУ.