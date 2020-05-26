Українцям можуть зламувати квартири за борги по комуналці: що вирішила Рада

Комуналка в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні запропонували дозволити зламувати квартири боржників

В Україні у першому читанні прийняли законопроект №2458, який пропонує дозволити постачальникам комунальних послуг зламувати двері боржників, щоб відключити їм послуги. Але комітет відхилив цю норму, а в другому читанні її виключать з законопроекту.

Автор документу, нардеп від "Слуги народу" Євгеній Броварників розповів, що модель законопроекту розроблялася ще минулим скликанням Ради. І цей законопроект потрібно було приймати, щоб навести порядок у питанні укладення договорів. Тому документ підтримали, але без норми про злом житла боржників.

Інший автор законопроекту Юрій Камельчук також заявив, що ніхто виламувати двері не буде, і законопроект приймуть без скандальної поправки. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради вирішило: якщо депутати дозволять зламувати квартири і будинки, то фактично вони порушать 30 статтю Конституції України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України хоче підняти ціну на електрику для населення. При цьому тарифи можуть зрости вже з 1 жовтня 2020 року.

Ми писали про те, що експерти розповіли, як менше платити за комунальні послуги. Українців закликали впроваджувати альтернативні джерела енергії.

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Автор: Іван Романенко